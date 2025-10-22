Atelier jeune public: Peinture intuitive (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

10 €

Début : 2025-10-22

Joue avec la peinture en laissant libre cours à ta créativité.

MERCREDI 22 OCTOBRE

Animé par Pascale

DURÉE 3 heures De 14h à 17h

À partir de 7 ans // 10 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

L’événement Atelier jeune public: Peinture intuitive (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-23 par Brive Tourisme