Atelier jeune public Petit Picasso Musée Royan

Atelier jeune public Petit Picasso Musée Royan mercredi 22 octobre 2025.

Atelier jeune public Petit Picasso

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 6.8 – 6.8 – 6.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Après avoir découvert l’espace dédié à l’artiste Pablo Picasso, les enfants sont invités à réaliser leur autoportrait de manière cubiste à l’aide d’une pâte auto-durcissante. Ils laissent libre cours à leur imagination et chacun repart avec sa création.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

After discovering the space dedicated to the artist Pablo Picasso, children are invited to create their own cubist self-portrait using self-hardening paste. They give free rein to their imagination, and each leaves with his or her own creation.

German :

Nachdem die Kinder den dem Künstler Pablo Picasso gewidmeten Raum entdeckt haben, werden sie aufgefordert, mithilfe einer selbsthärtenden Paste ihr Selbstporträt in kubistischer Manier zu gestalten. Dabei lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf und jeder nimmt seine Kreation mit nach Hause.

Italiano :

Dopo aver scoperto lo spazio dedicato all’artista Pablo Picasso, i bambini sono invitati a creare il proprio autoritratto cubista con la pasta autoindurente. Danno libero sfogo alla loro immaginazione e ognuno se ne va con la propria creazione.

Espanol :

Tras descubrir el espacio dedicado al artista Pablo Picasso, se invita a los niños a crear su propio autorretrato cubista utilizando pasta autoendurecible. Dan rienda suelta a su imaginación y cada uno se va con su propia creación.

L’événement Atelier jeune public Petit Picasso Royan a été mis à jour le 2025-08-13 par Mairie de Royan