Atelier jeune public Poisson d’Avril

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Connaissez-vous l’histoire du moine et du poisson ? Découvrez leurs aventures autour du vivier et de la rivière. Puis,

décorez votre galet sur le thème du poisson et de l’eau.

– De 3 à 6 ans.

– Durée 1h

– enfant 2 € adulte 5 €

– Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

.

English :

Do you know the story of the monk and the fish? Discover their adventures around the fishpond and the river. Then..,

decorate your pebble on the theme of fish and water.

– Ages 3 to 6.

– Duration: 1 hr

– child 2 ? adult 5 ?

– Booking essential: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

German :

Kennen Sie die Geschichte vom Mönch und dem Fisch? Entdecken Sie ihre Abenteuer rund um den Fischteich und den Fluss. Anschließend

dekorieren Sie Ihren Kieselstein zum Thema Fisch und Wasser.

– Von 3 bis 6 Jahren.

– Dauer: 1 Std

– kind 2 ? Erwachsener 5 ?

– Reservierung erforderlich: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Italiano :

Conoscete la storia del monaco e del pesce? Scoprite le loro avventure nella peschiera e nel fiume. Poi decorate

decorare il vostro sassolino sul tema dei pesci e dell’acqua.

– Dai 3 ai 6 anni.

– Durata: 1 ora

– bambini 2 ? adulti 5 ?

– Prenotazione obbligatoria: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Espanol :

¿Conoces la historia del monje y el pez? Descubre sus aventuras por la piscifactoría y el río. Luego decora

decora tu guijarro sobre el tema de los peces y el agua.

– De 3 a 6 años.

– Duración: 1 hora

– niños 2€ adultos 5

– Imprescindible reservar: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

