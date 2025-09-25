Atelier jeune public Poisson d’Avril à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
Atelier jeune public Poisson d’Avril à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon mercredi 22 avril 2026.
Atelier jeune public Poisson d’Avril
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Connaissez-vous l’histoire du moine et du poisson ? Découvrez leurs aventures autour du vivier et de la rivière. Puis,
décorez votre galet sur le thème du poisson et de l’eau.
– De 3 à 6 ans.
– Durée 1h
– enfant 2 € adulte 5 €
– Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
.
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
English :
Do you know the story of the monk and the fish? Discover their adventures around the fishpond and the river. Then..,
decorate your pebble on the theme of fish and water.
– Ages 3 to 6.
– Duration: 1 hr
– child 2 ? adult 5 ?
– Booking essential: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
German :
Kennen Sie die Geschichte vom Mönch und dem Fisch? Entdecken Sie ihre Abenteuer rund um den Fischteich und den Fluss. Anschließend
dekorieren Sie Ihren Kieselstein zum Thema Fisch und Wasser.
– Von 3 bis 6 Jahren.
– Dauer: 1 Std
– kind 2 ? Erwachsener 5 ?
– Reservierung erforderlich: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
Italiano :
Conoscete la storia del monaco e del pesce? Scoprite le loro avventure nella peschiera e nel fiume. Poi decorate
decorare il vostro sassolino sul tema dei pesci e dell’acqua.
– Dai 3 ai 6 anni.
– Durata: 1 ora
– bambini 2 ? adulti 5 ?
– Prenotazione obbligatoria: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
Espanol :
¿Conoces la historia del monje y el pez? Descubre sus aventuras por la piscifactoría y el río. Luego decora
decora tu guijarro sobre el tema de los peces y el agua.
– De 3 a 6 años.
– Duración: 1 hora
– niños 2€ adultos 5
– Imprescindible reservar: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
L’événement Atelier jeune public Poisson d’Avril Bonnemazon a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65