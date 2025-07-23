Atelier jeune public Réalise ton cabinet de curiosités Musée Royan

Atelier jeune public Réalise ton cabinet de curiosités Musée Royan mercredi 23 juillet 2025.

Atelier jeune public Réalise ton cabinet de curiosités

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-23 2025-08-20 2025-08-29 2025-10-08

Après avoir découvert le cabinet de curiosités du musée et les différents objets présentés, les enfants sont invités à réaliser leur propre cabinet de curiosités en collant les éléments qu’ils souhaitent. Chacun repart avec sa création.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

After discovering the museum’s cabinet of curiosities and the various objects on display, children are invited to create their own cabinet of curiosities by gluing together the elements they wish. Everyone leaves with their own creation.

German :

Nachdem die Kinder das Kuriositätenkabinett des Museums und die verschiedenen ausgestellten Objekte kennengelernt haben, werden sie aufgefordert, ihr eigenes Kuriositätenkabinett zu gestalten, indem sie die gewünschten Elemente aufkleben. Jeder geht mit seiner Kreation nach Hause.

Italiano :

Dopo aver scoperto il gabinetto delle curiosità del museo e i diversi oggetti esposti, i bambini sono invitati a creare il proprio gabinetto delle curiosità incollando gli oggetti che desiderano. Ogni bambino esce con la propria creazione.

Espanol :

Tras descubrir el gabinete de curiosidades del museo y los diferentes objetos expuestos, se invita a los niños a crear su propio gabinete de curiosidades pegando los objetos que deseen. Cada niño se va con su propia creación.

L’événement Atelier jeune public Réalise ton cabinet de curiosités Royan a été mis à jour le 2025-08-13 par Mairie de Royan