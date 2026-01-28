Atelier jeune public Réalise ton livre-tunnel Musée Royan

Atelier jeune public Réalise ton livre-tunnel

Début : 2026-02-18 09:45:00

fin : 2026-03-04

Après avoir découvert les photographies de l’exposition Royan ’60, les enfants créent un livre-tunnel en papier et mettent la photo de leur choix en perspective.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

After discovering the photographs in the Royan ’60 exhibition, children create a paper tunnel book and put the photo of their choice into perspective.

