Atelier jeune public Réalise ton livre-tunnel Musée Royan
Atelier jeune public Réalise ton livre-tunnel Musée Royan mercredi 18 février 2026.
Atelier jeune public Réalise ton livre-tunnel
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 09:45:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-02-18 2026-03-04
Après avoir découvert les photographies de l’exposition Royan ’60, les enfants créent un livre-tunnel en papier et mettent la photo de leur choix en perspective.
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After discovering the photographs in the Royan ’60 exhibition, children create a paper tunnel book and put the photo of their choice into perspective.
L’événement Atelier jeune public Réalise ton livre-tunnel Royan a été mis à jour le 2026-01-28 par Mairie de Royan