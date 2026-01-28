Atelier jeune public Redonne des couleurs aux années 60 Musée Royan
Atelier jeune public Redonne des couleurs aux années 60 Musée Royan vendredi 20 février 2026.
Atelier jeune public Redonne des couleurs aux années 60
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 09:45:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20 2026-03-06
Après avoir découvert les photographies de l’exposition Royan ’60, les enfants redonneront des couleurs aux portraits en noir et blanc.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
After discovering the photographs in the Royan ’60 exhibition, the children will restore color to the black-and-white portraits.
L’événement Atelier jeune public Redonne des couleurs aux années 60 Royan a été mis à jour le 2026-01-28 par Mairie de Royan