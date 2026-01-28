Atelier jeune public Redonne des couleurs aux années 60 Musée Royan

Atelier jeune public Redonne des couleurs aux années 60

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 09:45:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-03-06

Après avoir découvert les photographies de l’exposition Royan ’60, les enfants redonneront des couleurs aux portraits en noir et blanc.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After discovering the photographs in the Royan ’60 exhibition, the children will restore color to the black-and-white portraits.

L’événement Atelier jeune public Redonne des couleurs aux années 60 Royan a été mis à jour le 2026-01-28 par Mairie de Royan