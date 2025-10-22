Atelier jeune public sensibilisation à la nature Ferme du Parcot Échourgnac
Ferme du Parcot Chemin Abel Guioneau Échourgnac Dordogne
Atelier jeune public sensibilisation à la nature pour les 5/7 ans de 15h à 16h30 4 €/enf. sur inscription 05 53 81 99 28 .
Ferme du Parcot Chemin Abel Guioneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com
