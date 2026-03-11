Atelier jeune public: Théâtre (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Théâtre (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mardi 7 avril 2026.
Atelier jeune public: Théâtre (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-09 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Pendant trois jours apprends et répète un texte que tu joueras au théâtre de l’Empreinte mardi 23 juin 2026 en compagnie d’autres structures.
Avec Séverine Garde-Massias
Des répétitions auront lieu au théâtre avant le spectacle où ta présence sera obligatoire.
GRATUIT / À partir de 08 ans / Réservation au 05 55 74 20 51 .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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L’événement Atelier jeune public: Théâtre (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme