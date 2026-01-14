Atelier jeune public: Tricot (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Tricot (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Apprends les bases du tricot et réalise un tour de cou.
VENDREDI 20 FÉVRIER
Animé par Pascale
DURÉE 5 heures De 10h à 12h & 14h à 17h
À partir de 9 ans / 15 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
