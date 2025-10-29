Atelier jeune public: Vannerie (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Vannerie (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 29 octobre 2025.
Atelier jeune public: Vannerie (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Crée un objet original et unique en rotin.
MERCREDI 29 OCTOBRE
Animé par Pascale
2 séances // DURÉE 2 heures
De 10h à 12h De 5 à 8 ans // 15 €
De 14h à 16h À partir de 8 ans // 15 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
English : Atelier jeune public: Vannerie (Centre Culturel)
German : Atelier jeune public: Vannerie (Centre Culturel)
Italiano :
Espanol : Atelier jeune public: Vannerie (Centre Culturel)
L’événement Atelier jeune public: Vannerie (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-23 par Brive Tourisme