Atelier jeune public « Visage expressif » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Atelier jeune public « Visage expressif » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine mercredi 29 octobre 2025.

Atelier jeune public « Visage expressif » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le mercredi 29 octobre 2025 à 14h30

Chaque participant modèle un portrait, inspiré de ceux de l’exposition temporaire. Exprimera-t-il de la tristesse comme celui de Madeleine Jouvray, de la fierté comme celui de Camille Claudel, ou rêvera-t-il comme celui de Charlotte Besnard ? 5 .

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier jeune public « Visage expressif » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise