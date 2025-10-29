Atelier jeune public « Visage expressif » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube
Début : 2025-10-29 14:30:00
Le mercredi 29 octobre 2025 à 14h30
Chaque participant modèle un portrait, inspiré de ceux de l’exposition temporaire. Exprimera-t-il de la tristesse comme celui de Madeleine Jouvray, de la fierté comme celui de Camille Claudel, ou rêvera-t-il comme celui de Charlotte Besnard ? 5 .
Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube
