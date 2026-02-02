Atelier Jeunes au Musée Marzelles Garde-robe poinçonnée de Barbe-bleue Musée Marzelles Marmande

Atelier Jeunes au Musée Marzelles Garde-robe poinçonnée de Barbe-bleue

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

À la manière de Ghislaine Portalis et dans le cadre de son exposition intitulée rosemarguerite présentée au musée jusqu’au 30 mai prochain, adonne-toi à une des techniques favorites de l’artiste poinçonner du papier cartonné avec une aiguille de couturière et donne ainsi du relief à tes dessins qui seront directement inspirés du conte La Barbe bleue.

Pour les jeunes de 14- 18 ans

Renseignements et réservations au Musée Marzelles .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr

English : Atelier Jeunes au Musée Marzelles Garde-robe poinçonnée de Barbe-bleue

Atelier Jeunes au Musée Marzelles Landscape drawing

