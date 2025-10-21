Atelier jeunes Cap Nature à la découverte des oiseaux du lac PUYDARRIEUX Puydarrieux

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 20:30:00

2025-10-21

Viens observer les oiseaux du lac de Puydarrieux avec des jumelles et une longue-vue. Et pour prolonger l’émerveillement au chaud, nous te proposons de rester à la

MNE 65 pour une veillée au coin du feu de cheminée. N’oublie pas d’amener ton pique-nique pour le repas du soir !

Prix libre, avec inscription (6-12ans).

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Come and observe the birds of Lac de Puydarrieux with binoculars and a telescope. And to prolong the wonder in the warmth, we suggest you stay at the

MNE 65 for an evening by the fire. Don’t forget to bring your picnic for the evening meal!

Free, with registration (6-12 years).

German :

Komm und beobachte die Vögel am See von Puydarrieux mit einem Fernglas und einem Spektiv. Und um das Staunen im Warmen zu verlängern, schlagen wir dir vor, in der

MNE 65 für eine Nachtwache am Kaminfeuer. Vergiss nicht, dein Picknick für das Abendessen mitzubringen!

Kostenlos, mit Anmeldung (6-12 Jahre).

Italiano :

Venite a osservare gli uccelli del Lac de Puydarrieux con un binocolo e un telescopio. E per prolungare la meraviglia al caldo, vi suggeriamo di soggiornare all’MNE 65 per una serata davanti al fuoco

MNE 65 per una serata davanti al fuoco. Non dimenticate di portare il vostro picnic per la cena!

Gratuito, con iscrizione (6-12 anni).

Espanol :

Venga a observar las aves del lago de Puydarrieux con prismáticos y telescopio. Y para prolongar la maravilla al calorcito, le sugerimos que se quede en el

MNE 65 para pasar una velada junto al fuego. No olvide traer su picnic para la cena

Gratuito, previa inscripción (6-12 años).

