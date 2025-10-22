Atelier jeunes Cap Nature Land Art et fabrication de cabane PUYDARRIEUX Puydarrieux
Atelier jeunes Cap Nature Land Art et fabrication de cabane PUYDARRIEUX Puydarrieux mercredi 22 octobre 2025.
Atelier jeunes Cap Nature Land Art et fabrication de cabane
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22
Il y a tant de choses à faire en forêt qu’une après-midi ne suffit pas ! Passe la journée à la MNE 65 pour profiter de l’automne. Au programme land-art puis fabrication de cabanes. N’oublie pas d’amener ton pique-nique pour le repas du midi !
Prix libre, avec inscription (6-12ans).
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
English :
There’s so much to do in the forest that one afternoon just isn’t enough! Spend the day at MNE 65 and make the most of autumn. On the program: land-art and hut-building. Don’t forget to bring a picnic lunch!
Free, with registration (6-12 years).
German :
Im Wald gibt es so viel zu tun, dass ein Nachmittag nicht ausreicht! Verbringe einen Tag im MNE 65, um den Herbst zu genießen. Auf dem Programm stehen Land-Art und anschließend der Bau von Hütten. Vergiss nicht, dein Picknick für das Mittagessen mitzubringen!
Kostenlos, mit Anmeldung (6-12 Jahre).
Italiano :
C’è così tanto da fare nella foresta che un pomeriggio non basta! Trascorrete la giornata alla MNE 65 e approfittate dell’autunno. In programma: land-art e costruzione di capanne. Non dimenticate di portare il pranzo al sacco!
Gratuito, con iscrizione (6-12 anni).
Espanol :
Hay tanto que hacer en el bosque que una tarde no es suficiente Pase el día en MNE 65 y aproveche el otoño. En el programa: land-art y construcción de cabañas. No olvide traer un picnic
Gratuito, previa inscripción (6-12 años).
