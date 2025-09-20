Atelier jeunes et dédicace « La tour Perret se raconte » Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile Grenoble

Atelier jeunes et dédicace « La tour Perret se raconte » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile Isère

Dans la chapelle du couvent Sainte-Cécile, accès libre.

Horaires d’ouverture : 10h-12h30 et 14h-17h30

Accès au cabinet Rembrandt et aux expositions temporaires, tarif unique : 5€ / pers., gratuit -18 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage « La tour Perret se raconte », petits et grands sont invités à (re)découvrir ce monument phare de l’architecture des années 1920 au couvent Sainte-Cécile. En attendant sa réouverture au public, apprenez-en plus sur son histoire, sa construction et le chantier de rénovation en cours.

Activités jeunesse toute la journée.

Séance de dédicaces en présence des autrices Isabelle Berruyer et Inès Hubert (CAUE de l’Isère) de 11h à 12h.

Partenaire du projet : Ville de Grenoble

Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile 37 rue Servan 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

©Glénat