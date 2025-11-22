Atelier jeunesse crée ton film d’animation Thionville

Atelier jeunesse crée ton film d’animation

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Un atelier spécialement pensé pour les plus jeunes, curieux de découvrir le monde du cinéma d’animation ! Avec l’aide d’une professionnelle du milieu et de nos médiateurs, les artistes en herbe pourront laisser libre cours à leur imagination et s’essayeront à différentes techniques d’animation simples et amusantes.

8-12 ans Sur inscription Studios XLEnfants

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

A workshop specially designed for youngsters curious to discover the world of animated film! With the help of an animation professional and our mediators, budding artists can give free rein to their imagination and try their hand at a range of simple, fun animation techniques.

ages 8-12 Registration required Studios XL

German :

Ein Workshop speziell für die Jüngsten, die neugierig sind, die Welt des Animationsfilms zu entdecken! Mit Hilfe einer Fachfrau und unserer Mediatoren können die kleinen Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und verschiedene einfache und lustige Animationstechniken ausprobieren.

8-12 Jahre Mit Anmeldung XL-Studios

Italiano :

Un laboratorio pensato appositamente per i giovani curiosi di scoprire il mondo del cinema d’animazione! Con l’aiuto di un professionista del settore e dei nostri mediatori, gli artisti in erba potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e cimentarsi in una serie di tecniche di animazione semplici e divertenti.

8-12 anni Iscrizione obbligatoria Studi XL

Espanol :

Un taller especialmente concebido para los jóvenes curiosos por descubrir el mundo del cine de animación Con la ayuda de un profesional del sector y de nuestros mediadores, los artistas en ciernes podrán dar rienda suelta a su imaginación y probar diversas técnicas de animación sencillas y divertidas.

de 8 a 12 años Inscripción obligatoria Estudios XL

