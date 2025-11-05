Atelier jeunesse Croc’livres Bibliothèque Pierrelatte
Atelier jeunesse Croc’livres Bibliothèque Pierrelatte mercredi 5 novembre 2025.
Atelier jeunesse Croc’livres
Bibliothèque 2 Boulevard Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 10:30:00
fin : 2025-11-05 10:45:00
Date(s) :
2025-11-05
Informations et réservations par téléphone, mail ou sur place. De 3 mois à 3 ans.
.
Bibliothèque 2 Boulevard Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
English :
Information and reservations by phone, e-mail or on site. From 3 months to 3 years.
German :
Informationen und Reservierungen per Telefon, E-Mail oder vor Ort. Von 3 Monaten bis 3 Jahren.
Italiano :
Informazioni e prenotazioni per telefono, e-mail o in loco. Da 3 mesi a 3 anni.
Espanol :
Información y reservas por teléfono, correo electrónico o in situ. De 3 meses a 3 años.
L’événement Atelier jeunesse Croc’livres Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence