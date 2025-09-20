Atelier jeunesse et patrimoine « Meurtre à la bibliothèque » Bibliothèque d’étude et de conservation Besançon

Atelier jeunesse et patrimoine « Meurtre à la bibliothèque » Samedi 20 septembre, 14h00 Bibliothèque d’étude et de conservation Doubs

Sur inscription | À partir de 10 ans.

Samedi 20 septembre de 14h à 15h30, les enfants à partir de 10 ans sont invités à venir enquêter à la Bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon pour découvrir le meurtrier grâce à un jeu de plateau.

Bibliothèque d'étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Bibliothèques et Archives municipales