Atelier jeunesse Joue avec les vitraux par les Archives de Chartres

Rue au Lin Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Les Archives de Chartres conservent depuis 2018 le fonds des ateliers Lorin. Pendant les vacances scolaires, au travers de jeux, les enfants pourront appréhender l’histoire de ces ateliers de maitre-verriers et le processus de création des vitraux.

À 10h pour les enfants de 4 à 6 ans et à 14h30 de 7 à 11 ans. .

Rue au Lin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 40 41 archives@agglo-ville.chartres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 2018, the Archives de Chartres have preserved the Lorin workshop collection. During the school vacations, children can play games to learn about the history of these master glassmakers? workshops and the stained glass creation process.

L’événement Atelier jeunesse Joue avec les vitraux par les Archives de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-01-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES