Atelier jeunesse – La Boîte à musique de Gontran-Bernard Mozart Obernai
mercredi 16 septembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Atelier jeunesse – La Boîte à musique de Gontran-Bernard Mozart
Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 11:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Atelier-jeu autour de la musique. Venez aider Gontran-Bernard Mozart, le p’tit, p’tit, p’tit, p’tit fils du célèbre compositeur à retrouver ses partitions perdues !
Atelier-jeu autour de la musique. Venez aider Gontran-Bernard Mozart, le p’tit, p’tit, p’tit, p’tit fils du célèbre compositeur à retrouver ses partitions perdues !
Gontran-Bernard Mozart est un grand chef d’orchestre. C’est le petit-petit-petit-petit-fils du célèbre compositeur de musique classique Amadeus Mozart. Ces 4 dernières années, Gontran-Bernard a composé une grande symphonie. L’œuvre de sa vie. Mais malheureusement, alors qu’il écrivait les dernières notes de musique, le vent s’est engouffré par la fenêtre grande ouverte de sa chambre et a éparpillé les partitions aux 4 coins de sa maison. Les enfants devront aider Gontran-Bernard à retrouver toutes les partitions.
Gratuit. Pour les enfants de 4 à 7 ans. Durée : 1h env.
Réservation obligatoire au 03.88.95.18.20 ou mediatheque@obernai.fr .
Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr
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English :
A music-themed interactive workshop. Come help Gontran-Bernard Mozart, the little, little, little, little son of the famous composer, find his lost sheet music!
L’événement Atelier jeunesse – La Boîte à musique de Gontran-Bernard Mozart Obernai a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme d’Obernai
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