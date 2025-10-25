Atelier Jeunesse Yokai animé par Rachel Favroul Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Atelier Jeunesse Yokai animé par Rachel Favroul Médiathèque du Rouillacais Rouillac samedi 25 octobre 2025.
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac Charente
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
2025-10-25
Rachel Favroul vous emmène à la rencontre, créature fantastiques du folklore japonais.
Un atelier de deux heures sera proposé à un public jeunesse à partir de 8 ans pour dessiner un Yokai dans un style inspiré des mangakas.
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 mediatheque@cdcrouillacais.fr
English :
Rachel Favroul takes you on a journey to meet the fantastic creatures of Japanese folklore.
A two-hour workshop for children aged 8 and over will enable you to draw a Yokai in a style inspired by mangakas.
German :
Rachel Favroul nimmt Sie mit auf eine Reise zu den fantastischen Kreaturen der japanischen Folklore.
Ein zweistündiger Workshop für Jugendliche ab 8 Jahren wird angeboten, um einen Yokai in einem von Mangaka inspirierten Stil zu zeichnen.
Italiano :
Rachel Favroul vi porta a conoscere le fantastiche creature del folklore giapponese.
Per i giovani dagli 8 anni in su si terrà un laboratorio di due ore per disegnare uno Yokai in uno stile ispirato ai mangaka.
Espanol :
Rachel Favroul te lleva a conocer a las fantásticas criaturas del folclore japonés.
Se impartirá un taller de dos horas para que los jóvenes a partir de 8 años dibujen un Yokai con un estilo inspirado en los mangakas.
