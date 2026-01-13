Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste Bibliothèque Lis-Là Saint-Ferréol-d’Auroure

Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste

Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Un jeu de piste dont vous êtes le héros…

Bibliothèque Lis-Là 190 Chemin de la Chapelle Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 67 45 07 bibliothequestferreol@loire-semene.fr

English :

A treasure hunt in which you are the hero…

L’événement Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène