Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours

Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste

Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un jeu de piste dont vous êtes le héros…

.

Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A treasure hunt in which you are the hero…

L’événement Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène