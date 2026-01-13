Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours
Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours mercredi 8 avril 2026.
Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste
Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Un jeu de piste dont vous êtes le héros…
.
Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A treasure hunt in which you are the hero…
L’événement Atelier jeux 36h à la rédac La disparition de Matéo dans la peau d’un journaliste Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène