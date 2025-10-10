ATELIER JEUX AVEC HOMO LUDENS PLAISSAN Plaissan

ATELIER JEUX AVEC HOMO LUDENS PLAISSAN Plaissan vendredi 10 octobre 2025.

ATELIER JEUX AVEC HOMO LUDENS PLAISSAN

Grand’Rue des Arts et Métiers Plaissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-24 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05

Homo Ludens Associés et ses temps jeux en Bibliothèque !

L’association Homo Ludens Associés vous donne rendez-vous pour de nombreux temps jeux dans votre bibliothèque.

Petits et grands, venez découvrir et partager de super moments autour du jeu !

Grand’Rue des Arts et Métiers Plaissan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 86 09

English :

Homo Ludens Associés and its library games!

The Homo Ludens Associés association invites you to come and play games in your library.

Young and old, come and discover and share great moments around games!

German :

Homo Ludens Associés und seine Spielzeiten in der Bibliothek!

Der Verein Homo Ludens Associés lädt Sie zu zahlreichen Spielstunden in Ihrer Bibliothek ein.

Ob Groß oder Klein, kommen Sie und entdecken Sie tolle Momente rund um das Spiel!

Italiano :

Homo Ludens Associés e i suoi giochi da biblioteca!

L’associazione Homo Ludens Associés organizza una serie di giochi nella vostra biblioteca.

Giovani e meno giovani, venite a scoprire e a condividere grandi momenti di gioco!

Espanol :

¡Homo Ludens Associés y sus juegos de biblioteca!

La asociación Homo Ludens Associés organiza una serie de juegos en tu biblioteca.

Jóvenes y mayores, ¡venid a descubrir y compartir grandes momentos en torno a los juegos!

