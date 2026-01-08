Atelier Jeux de cartes Lorcana et Star Wars Unlimited Médiathèque de Vernon Vernon

Atelier Jeux de cartes Lorcana et Star Wars Unlimited

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14 2026-04-11

La médiathèque de Vernon et l’association Cartes en Seine vous proposent deux ateliers jeux de cartes à collectionner

Au programme

Lorcana de Disney et Ravensburger sorti en décembre 2023 (initiations et construction de jeu, dès 7 ans)

Starwars unlimited de Disney et fantasy flight games sorti en mars 2024, (initiations et perfectionnement, dès 11 ans). .

English : Atelier Jeux de cartes Lorcana et Star Wars Unlimited

