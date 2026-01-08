Atelier Jeux de cartes Lorcana et Star Wars Unlimited Médiathèque de Vernon Vernon
Atelier Jeux de cartes Lorcana et Star Wars Unlimited
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14 2026-04-11
La médiathèque de Vernon et l’association Cartes en Seine vous proposent deux ateliers jeux de cartes à collectionner
Au programme
Lorcana de Disney et Ravensburger sorti en décembre 2023 (initiations et construction de jeu, dès 7 ans)
Starwars unlimited de Disney et fantasy flight games sorti en mars 2024, (initiations et perfectionnement, dès 11 ans). .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
English : Atelier Jeux de cartes Lorcana et Star Wars Unlimited
