Atelier jeux de construction Les Muséales Tourouvre au Perche
Atelier jeux de construction Les Muséales Tourouvre au Perche jeudi 26 février 2026.
Atelier jeux de construction
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Pendant les vacances d’hiver, les Muséales s’associent à la Ludothèque des Hauts du Perche pour un atelier jeux de construction.
Dès 2 ans
Gratuit. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
English : Atelier jeux de construction
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier jeux de construction Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche