Atelier jeux de construction Les Muséales Tourouvre au Perche

Atelier jeux de construction

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

2026-02-26

Pendant les vacances d’hiver, les Muséales s’associent à la Ludothèque des Hauts du Perche pour un atelier jeux de construction.

Dès 2 ans

Gratuit. .

