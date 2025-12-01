Atelier jeux de rôles Médiathèque Valognes
Atelier jeux de rôles Médiathèque Valognes vendredi 12 décembre 2025.
Atelier jeux de rôles
Médiathèque 25 rue Henri CORNAT Valognes Manche
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Animé par Pierre Vaudreville Trick’nTrac.
Pour découvrir le jeu de rôle en vivant, une aventure dans un univers inédit !
Ados adultes 2h gratuit.
Sur réservation. .
Médiathèque 25 rue Henri CORNAT Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 82 40
English : Atelier jeux de rôles
