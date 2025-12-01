Atelier jeux de rôles Médiathèque Valognes

Atelier jeux de rôles

Médiathèque 25 rue Henri CORNAT Valognes Manche

Début : 2025-12-12 20:00:00

Animé par Pierre Vaudreville Trick’nTrac.

Pour découvrir le jeu de rôle en vivant, une aventure dans un univers inédit !

Ados adultes 2h gratuit.

Sur réservation. .

