Atelier Jeux de société 6/10 ans Petits D’homme Guéret

Atelier Jeux de société 6/10 ans Petits D’homme Guéret jeudi 23 octobre 2025.

Petits D’homme 37 Grande Rue Guéret Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23

2025-10-23

Animation jeux de société pour les 6-10 ans avec Alexandra et Manon.
Les règles de jeux seront expliquées et adapterons les jeux en fonction des âges.
Sur inscription.   .

Petits D’homme 37 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61  petitsdhomme@orange.fr

