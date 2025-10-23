Atelier Jeux de société 6/10 ans Petits D’homme Guéret
Atelier Jeux de société 6/10 ans Petits D’homme Guéret jeudi 23 octobre 2025.
Atelier Jeux de société 6/10 ans
Petits D’homme 37 Grande Rue Guéret Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Animation jeux de société pour les 6-10 ans avec Alexandra et Manon.
Les règles de jeux seront expliquées et adapterons les jeux en fonction des âges.
Sur inscription. .
Petits D’homme 37 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61 petitsdhomme@orange.fr
English : Atelier Jeux de société 6/10 ans
German : Atelier Jeux de société 6/10 ans
Italiano :
Espanol : Atelier Jeux de société 6/10 ans
L’événement Atelier Jeux de société 6/10 ans Guéret a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Grand Guéret