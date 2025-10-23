Atelier Jeux de société 6/10 ans Petits D’homme Guéret

Atelier Jeux de société 6/10 ans

Petits D’homme 37 Grande Rue Guéret Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Animation jeux de société pour les 6-10 ans avec Alexandra et Manon.

Les règles de jeux seront expliquées et adapterons les jeux en fonction des âges.

Sur inscription. .

Petits D’homme 37 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61 petitsdhomme@orange.fr

