Atelier Jeux de société 8 ans et plus Ludothèque St Nicolas Nancy

Atelier Jeux de société 8 ans et plus
Ludothèque St Nicolas 8 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
Venez participer à un atelier jeux de société organisé avec la ludothèque Saint-Nicolas. En sélectionnant des jeux en lien avec les spectacles du festival Micropolis, les animateurs-animatrices de la ludothèque vous invite à découvrir les oeuvres autrement.
Une bonne façon de se mettre dans l’ambiance du festival avant votre spectacle !
Dès 8 ans.
Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.Tout public
Ludothèque St Nicolas 8 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
English :
Come and take part in a board game workshop organized with the Saint-Nicolas toy library. By selecting games linked to the Micropolis festival shows, the toy library staff invite you to discover the works in a different way.
A great way to get into the festival mood before your show!
Ages 8 and up.
Book online, by phone or e-mail.
