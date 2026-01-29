Atelier Jeux de société 8 ans et plus Ludothèque St Nicolas Nancy

Atelier Jeux de société 8 ans et plus

Ludothèque St Nicolas 8 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez participer à un atelier jeux de société organisé avec la ludothèque Saint-Nicolas. En sélectionnant des jeux en lien avec les spectacles du festival Micropolis, les animateurs-animatrices de la ludothèque vous invite à découvrir les oeuvres autrement.

Une bonne façon de se mettre dans l’ambiance du festival avant votre spectacle !

Dès 8 ans.

Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.Tout public

0 .

Ludothèque St Nicolas 8 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a board game workshop organized with the Saint-Nicolas toy library. By selecting games linked to the Micropolis festival shows, the toy library staff invite you to discover the works in a different way.

A great way to get into the festival mood before your show!

Ages 8 and up.

Book online, by phone or e-mail.

L’événement Atelier Jeux de société 8 ans et plus Nancy a été mis à jour le 2026-01-29 par DESTINATION NANCY