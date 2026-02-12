Atelier jeux de société Allassac
Atelier jeux de société Allassac samedi 28 février 2026.
Atelier jeux de société
Epicerie du Saillant Allassac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Découvrir des jeux de société et s’amuser ensemble.
Réservation obligatoire au 06 62 15 43 92.
De 17h à 19h à l’épicerie
gratuit .
Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 15 43 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier jeux de société
L’événement Atelier jeux de société Allassac a été mis à jour le 2026-02-10 par Brive Tourisme