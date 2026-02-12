Atelier jeux de société

Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Découvrir des jeux de société et s’amuser ensemble.

Réservation obligatoire au 06 62 15 43 92.

De 17h à 19h à l’épicerie

gratuit .

Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 15 43 92

English : Atelier jeux de société

L’événement Atelier jeux de société Allassac a été mis à jour le 2026-02-10 par Brive Tourisme