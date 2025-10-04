Atelier jeux de société Bibliothèque Andrée Chedid Paris
Atelier jeux de société Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 4 octobre 2025.
Atelier jeux de société Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Andrée Chedid Paris
Entrée libre dès 8 ans, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Découvrez de nouveaux jeux de société en compagnie des bibliothécaires. Que vous soyez seuls, en famille ou entre amis, vous êtes les bienvenus !
Cet atelier jeux est destiné aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes.
Bibliothèque Andrée Chedid 36-40 rue Emériau 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Grenelle Paris Île-de-France 0145776340 http://bibliotheques.paris.fr
