Atelier jeux de société Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Atelier jeux de société Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Entrée libre dès 8 ans, dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Découvrez de nouveaux jeux de société en compagnie des bibliothécaires. Que vous soyez seuls, en famille ou entre amis, vous êtes les bienvenus !

Cet atelier jeux est destiné aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36-40 rue Emériau 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Grenelle Paris Île-de-France 0145776340 http://bibliotheques.paris.fr

