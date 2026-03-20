Atelier jeux de société Bibliothèque Gutenberg Paris

Atelier jeux de société Bibliothèque Gutenberg Paris

Atelier jeux de société Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 13 mai 2026.

Les jeux de société, ce n’est pas que pour les grands !

Venez jouer en famille et partager ce temps convivial spécialement préparé pour les plus jeunes joueurs.

Sur inscription, à partir de 3 ans.

Venez découvrir les nouveaux jeux de société et jeux d’éveil de la bibliothèque, adaptés aux tout-petits !
Le mercredi 13 mai 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T15:00:00+02:00_2026-05-13T16:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


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