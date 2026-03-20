Atelier jeux de société Bibliothèque Gutenberg Paris

Les jeux de société, ce n’est pas que pour les grands !

Venez jouer en famille et partager ce temps convivial spécialement préparé pour les plus jeunes joueurs.

Sur inscription, à partir de 3 ans.

Venez découvrir les nouveaux jeux de société et jeux d’éveil de la bibliothèque, adaptés aux tout-petits !

Le mercredi 13 mai 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T15:00:00+02:00_2026-05-13T16:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Gutenberg et trouvez le meilleur itinéraire

