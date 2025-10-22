Atelier jeux de société Médiathèque Craponne-sur-Arzon

Atelier jeux de société Médiathèque Craponne-sur-Arzon mercredi 22 octobre 2025.

Atelier jeux de société

Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Venez profiter de moments ludiques en famille ou entre amis à la médiathèque. Deux sessions seront organisées chaque après-midi.

Inscription obligatoire, places limitées.

Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr

English :

Come and enjoy some fun times with family and friends at the multimedia library. Two sessions will be organized each afternoon.

Registration required, places limited.

German :

Genießen Sie spielerische Momente mit der Familie oder mit Freunden in der Mediathek. Pro Nachmittag werden zwei Sitzungen organisiert.

Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Venite a divertirvi con la famiglia o con gli amici alla biblioteca multimediale. Ogni pomeriggio saranno organizzate due sessioni.

Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Ven a pasar un rato divertido con tu familia o amigos en la biblioteca multimedia. Se organizarán dos sesiones cada tarde.

Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

