Atelier jeux de société Médiathèque Craponne-sur-Arzon
Atelier jeux de société Médiathèque Craponne-sur-Arzon mercredi 22 octobre 2025.
Atelier jeux de société
Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Venez profiter de moments ludiques en famille ou entre amis à la médiathèque. Deux sessions seront organisées chaque après-midi.
Inscription obligatoire, places limitées.
.
Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr
English :
Come and enjoy some fun times with family and friends at the multimedia library. Two sessions will be organized each afternoon.
Registration required, places limited.
German :
Genießen Sie spielerische Momente mit der Familie oder mit Freunden in der Mediathek. Pro Nachmittag werden zwei Sitzungen organisiert.
Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze.
Italiano :
Venite a divertirvi con la famiglia o con gli amici alla biblioteca multimediale. Ogni pomeriggio saranno organizzate due sessioni.
Iscrizione obbligatoria, posti limitati.
Espanol :
Ven a pasar un rato divertido con tu familia o amigos en la biblioteca multimedia. Se organizarán dos sesiones cada tarde.
Inscripción obligatoria, plazas limitadas.
L’événement Atelier jeux de société Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay