Atelier jeux de société Médiathèque Craponne-sur-Arzon

Atelier jeux de société

Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18

Venez profiter de moments ludiques en famille ou entre amis à la médiathèque. Deux sessions seront organisées chaque après-midi.

Inscription obligatoire, places limitées.

Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr

English :

Come and enjoy some fun times with family and friends at the multimedia library. Two sessions will be organized each afternoon.

Registration required, places limited.

