Atelier jeux de société La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Accès libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez participer à une après-midi jeux de société sur le thème de l’écologie à La Ressourcerie du TransiStore ce mercredi 1er avril 2026.

La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240



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