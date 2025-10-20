Atelier jeux de société Le Plessis-Belleville
Atelier jeux de société Le Plessis-Belleville lundi 20 octobre 2025.
Atelier jeux de société
52 Place de l’Église Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 15:00:00
fin : 2025-10-20 18:00:00
Date(s) :
2025-10-20
La bibliothèque municipale organise un atelier jeux de société gratuits
Lundi 20 octobre de 15h à 18h atelier jeux de société adultes
Les inscriptions s’effectuent auprès des bibliothécaires au 03.44.60.04.51.
Attention le nombre de places est limité !
La bibliothèque municipale organise un atelier jeux de société gratuits
Lundi 20 octobre de 15h à 18h atelier jeux de société adultes
Les inscriptions s’effectuent auprès des bibliothécaires au 03.44.60.04.51.
Attention le nombre de places est limité ! .
52 Place de l’Église Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 04 51
English :
The municipal library is organizing a free board game workshop:
? Monday October 20, 3-6pm: adult board games workshop
Please register with the librarians on 03.44.60.04.51.
Places are limited!
German :
Die Stadtbibliothek organisiert einen kostenlosen Workshop zu Gesellschaftsspielen:
? Montag, den 20. Oktober von 15:00 bis 18:00 Uhr: Workshop Gesellschaftsspiele für Erwachsene
Die Anmeldungen erfolgen bei den Bibliothekarinnen unter 03.44.60.04.51.
Achtung: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt!
Italiano :
La biblioteca comunale organizza un laboratorio gratuito di giochi da tavolo:
? Lunedì 20 ottobre dalle 15.00 alle 18.00: laboratorio di giochi da tavolo per adulti
Si prega di iscriversi presso i bibliotecari al numero 03.44.60.04.51.
I posti sono limitati!
Espanol :
La biblioteca municipal organiza un taller gratuito de juegos de mesa:
? Lunes 20 de octubre de 15:00 a 18:00: taller de juegos de mesa para adultos
Por favor, inscríbase con los bibliotecarios en el 03.44.60.04.51.
Las plazas son limitadas
L’événement Atelier jeux de société Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays Valois