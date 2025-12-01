ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ MARINS Agde

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ MARINS Agde mercredi 14 janvier 2026.

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ MARINS

Rue de la Capitainerie Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14

Date(s) :
2026-01-14

Et si on jouait à découvrir le monde marin!!!
En partenariat avec Guya Jeux (bar à jeux à Agde)
Découvrez le monde marin au travers de jeux de société.

> Tout public
> Gratuit   .

Rue de la Capitainerie Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 90 

English :

Let’s play and discover the marine world!

L’événement ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ MARINS Agde a été mis à jour le 2025-11-29 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE