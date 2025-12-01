ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ MARINS Agde

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ MARINS

Rue de la Capitainerie Agde Hérault

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Et si on jouait à découvrir le monde marin!!!

En partenariat avec Guya Jeux (bar à jeux à Agde)

Découvrez le monde marin au travers de jeux de société.

> Tout public

> Gratuit .

Rue de la Capitainerie Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 90

Let’s play and discover the marine world!

