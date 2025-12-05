Atelier jeux de société Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Atelier jeux de société

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Jasmine et Stéphanie auront le plaisir de vous accueillir et d’animer vos plus belles parties en ce début d’année. Le moment se prolongera par une soirée jeux avec la possibilité de manger sur place. En raison de l’espace, nous vous remercions de vous inscrire. .

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

English : Atelier jeux de société

