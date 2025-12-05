Atelier jeux de société Libraire Tandem Mauléon-Licharre
Atelier jeux de société Libraire Tandem Mauléon-Licharre vendredi 2 janvier 2026.
Atelier jeux de société
Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02
La librairie Tandem vous invite à Mauléon.
Jasmine et Stéphanie auront le plaisir de vous accueillir et d’animer vos plus belles parties en ce début d’année. Le moment se prolongera par une soirée jeux avec la possibilité de manger sur place. En raison de l’espace, nous vous remercions de vous inscrire. .
Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com
English : Atelier jeux de société
L’événement Atelier jeux de société Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Pays Basque