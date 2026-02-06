Atelier jeux de société Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Atelier jeux de société

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Jasmine & Stéphanie auront le plaisir de vous accueillir et d’animer vos plus belles parties de jeux de société. Le moment se prolongera par une soirée jeux en fin de journée. Une sélection de boissons, encas sucrés et salés pourront être consommés à cette occasion. En raison de l’espace, nous vous remercions de vous inscrire. .

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

