Atelier jeux de société Oh Croco

6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Oh Croco, le café librairie du centre bourg d’Auffay vous propose toute l’année ateliers et animations pour petits et grands ! Le Vendredi 24 Avril atelier jeux de société et goûter !

De 15h30 à 17h pour les 6/ 12 ans

Tarifs 8.50 euros.

Sur inscription 6 enfants maxi par atelier. .

6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Atelier jeux de société Oh Croco

L’événement Atelier jeux de société Oh Croco Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux