Atelier Jeux de société pour les ados ! Médiathèque Bégard

Atelier Jeux de société pour les ados !

Médiathèque 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:15:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Avis aux ados amateurs de jeux de société en groupes ! Gwen et ses acolytes mèneront la danse pour vous faire rejouer ou découvrir des jeux comme Nosferatu, So clover, Loup garou, Galérapagos, Toy battle et pleins d’autres… Vous pouvez aussi amener les vôtres en nous les mentionnant à l’inscription afin que les animateurs en prennent connaissance avant la séance.

Deux séances sont proposées (priorité à 20 personnes différentes mais possibilité d’assister aux 2 séances si places disponibles). Un goûter sera offert à tous entre les deux séances. Ouvert aux 10-15 ans, sur inscription (10 personnes max par séance) .

Médiathèque 15 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 35 56

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English :

L’événement Atelier Jeux de société pour les ados ! Bégard a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol