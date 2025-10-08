Atelier jeux de société pour les petits Bibliothèque Gutenberg Paris

Venez découvrir les nouveaux jeux de société de la bibliothèque, il y en a pour tous les âges !

Tout public dès 3 ans. Sur inscription.

Atelier jeux de société spécial petits à la bibliothèque Gutenberg !

Le mercredi 08 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans.

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d'Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg