Atelier jeux de société pour les petits Bibliothèque Gutenberg Paris
Atelier jeux de société pour les petits Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 8 octobre 2025.
Venez découvrir les nouveaux jeux de société de la bibliothèque, il y en a pour tous les âges !
Tout public dès 3 ans. Sur inscription.
Atelier jeux de société spécial petits à la bibliothèque Gutenberg !
Le mercredi 08 octobre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-08T18:00:00+02:00
fin : 2025-10-08T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-08T15:00:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg https://www.facebook.com/BibGutenberg