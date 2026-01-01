Atelier jeux de société Sablé-sur-Sarthe

Atelier jeux de société

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 16:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05

Jouer c’est partager, c’est découvrir, c’est rire, c’est tout oublier le temps d’une partie… Jouer c’est se faire du bien !

La Compagnie des Jeux, ludothèque basée à Auvers le Hamon propose une malle de jeux de société pour tous les âges enfants à partir de 5 ans, ados, adultes. Un bénévole de la ludothèque est présent pour aider à apprendre les règles de jeux.

Venez jouer une heure ou deux avec nous, le jeu apporte de la détente et de la joie. Que vous veniez seul.e ou entre ami.e.s c’est l’occasion de faire des rencontres. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

To play is to share, to discover, to laugh, to forget everything for the duration of a game… Playing is good for you!

