Atelier jeux de société médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Atelier jeux de société

Mercredi 18 mars 2026 de 14h à 15h30.

De 14h00 à 15h30. médiathèque Varadier d’Estourmel Annexe du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Atelier jeux de société à la Médiathèque de Saint-Andiol.

A partir de 7 ans- gratuit réservations conseillées

médiathèque Varadier d’Estourmel Annexe du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74

English :

Board games workshop at the Médiathèque de Saint-Andiol.

Ages 7 and up free reservations recommended

