Atelier jeux de société Saint-Palais
mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Palais
Informations pratiques
Saint-Palais
Atelier jeux de société
Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Vous êtes plutôt jeux de stratégie ou d’ambiance ? Pas de problème, Céline de l’association l’Atelier de Bidache, a plus d’un jeu dans son sac et vous propose de découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer et vous explique les règles !
Atelier en accès libre .
Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72
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English : Atelier jeux de société
L’événement Atelier jeux de société Saint-Palais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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