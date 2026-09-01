Informations pratiques

Saint-Palais

Atelier jeux de société

Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Vous êtes plutôt jeux de stratégie ou d’ambiance ? Pas de problème, Céline de l’association l’Atelier de Bidache, a plus d’un jeu dans son sac et vous propose de découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer et vous explique les règles !

Atelier en accès libre .

Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72

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English : Atelier jeux de société

L’événement Atelier jeux de société Saint-Palais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque