Atelier jeux de société, smartgames avec l’association Atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Atelier jeux de société proposé par l’association Atelier des Loutres à la Salle Rosa Bonheur, 9h30

Moment de partages entre les enfants et leurs parents/grands-parents

De 2 à 10 ans, gratuit

06 34 46 84 33

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

English : Atelier jeux de société, smartgames avec l’association Atelier des Loutres

Board games workshop organized by the Atelier des Loutres association at Salle Rosa Bonheur, 9:30 am

A time for children to share with their parents/grandparents

Ages 2 to 10, free

06 34 46 84 33

