Atelier jeux de société, smartgames avec l’association Atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou

Début : 2026-02-21
Atelier jeux de société proposé par l’association Atelier des Loutres à la Salle Rosa Bonheur, 9h30
Moment de partages entre les enfants et leurs parents/grands-parents
De 2 à 10 ans, gratuit
06 34 46 84 33
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
English : Atelier jeux de société, smartgames avec l’association Atelier des Loutres
Board games workshop organized by the Atelier des Loutres association at Salle Rosa Bonheur, 9:30 am
A time for children to share with their parents/grandparents
Ages 2 to 10, free
06 34 46 84 33
