Atelier jeux de société Le millepatte Vesoul

Atelier jeux de société

Le millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 17:30:00

fin : 2025-11-21 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Pour les enfants jusqu’à 8 inclus, accompagnés d’un adulte, jeux adaptés, venez partager un moment avec vos enfants ! .

Le millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 39 25 46

