Atelier Jeux d’échecs Gramat mercredi 7 janvier 2026.
102, Rue de l’Atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 15:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-01-07
Jean-François Chuc, passionné par ce jeu de la vie, construit sur deux mille ans d’Histoire, anime ce
moment échiquéen et transmet les fondamentaux du jeu mais pas que… Venez si possible avec votre
matériel. Tout public de 10 à 100ans! .
102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
English :
Jean-François Chuc, passionate about this game of life, built on two thousand years of history, hosts this
the fundamentals of the game, but that’s not all…
