Atelier-jeux Découvrez les animaux d’Afrique Obernai

Atelier-jeux Découvrez les animaux d’Afrique

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 15:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Participez à de petits jeux pour vous amuser avec les animaux d’Afrique !

Avec les bibliothécaires, découvrez l’exposition de photographies animalières Kenya, joyau de l’Afrique et participez à de petits jeux pour vous amuser avec les animaux d’Afrique.

Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Play fun games with African animals!

