Atelier-jeux Découvrez les animaux d’Afrique Obernai mardi 24 février 2026.
Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 15:30:00
2026-02-24
Participez à de petits jeux pour vous amuser avec les animaux d’Afrique !
Avec les bibliothécaires, découvrez l’exposition de photographies animalières Kenya, joyau de l’Afrique et participez à de petits jeux pour vous amuser avec les animaux d’Afrique.
Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans. .
Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr
English :
Play fun games with African animals!
