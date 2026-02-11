Atelier jeux en allemand Lasst uns auf Deutsch spielen ! Haguenau

Atelier jeux en allemand Lasst uns auf Deutsch spielen !

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : EUR

0

Date et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Venez découvrir des jeux de société, mais attention, les explications sont en allemand ! Jouez et échangez dans cette langue avec les autres participants. Une occasion de pratiquer en s’amusant !

Venez découvrir des jeux de société, mais attention, les explications sont en allemand ! Jouez et échangez dans cette langue avec les autres participants.

Une occasion de pratiquer en s’amusant !

Animation en partenariat avec l’école ABCM de Haguenau.

À l'occasion de la Quinzaine culturelle sur l'Allemagne.

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

Come and discover a range of board games, but please note that the explanations are in German! Play and exchange in German with other participants. It’s a fun way to practice!

