Atelier jeux en allemand Lasst uns auf Deutsch spielen ! Haguenau mercredi 18 mars 2026.
Atelier jeux en allemand Lasst uns auf Deutsch spielen !
24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
2026-03-18
Venez découvrir des jeux de société, mais attention, les explications sont en allemand ! Jouez et échangez dans cette langue avec les autres participants. Une occasion de pratiquer en s’amusant !
Venez découvrir des jeux de société, mais attention, les explications sont en allemand ! Jouez et échangez dans cette langue avec les autres participants.
Une occasion de pratiquer en s’amusant !
Animation en partenariat avec l’école ABCM de Haguenau.
À l’occasion de la Quinzaine culturelle sur l’Allemagne. 0 .
24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
English :
Come and discover a range of board games, but please note that the explanations are in German! Play and exchange in German with other participants. It’s a fun way to practice!
